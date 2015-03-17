Несмотря на оккупацию Донбасса, Яценюк почти не уменьшил расходы на донецкие и луганские администрации

Кабинет министров установил на 2015 год фонд оплаты труда работников и расходов на содержание областных и районных госадминистраций на общую сумму 4,83 млрд грн., что на 202 млн грн. меньше расходов в 2014 году. Соответствующее постановление 11 марта подписал премьер-министр Арсений Яценюк, пишут Наші гроші.

Обладминистрации будут стоить 1,37 млрд грн., райгосадминистрации - 3,46 млрд грн.

По сравнению с 2014 годом расходы ОГА сократились на 69 млн грн., в том числе больше не финансируют Севастопольскую горгосадминистрацию в размере 3,5 млн грн. На РГА расходы сократились на 133 млн грн., в том числе районные в г.Севастополь госадминистрации 3,8 млн грн.

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Сокращение расходов произошло примерно равномерно по всем госадминистрациям всех уровней во всех регионах.

Вместе с тем население подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей сократилось более чем вдвое - с 4,3 млн до 2,0 млн человек на Донетчине и с 2,2 млн до 1,0 млн человек на Луганщине. Однако сокращение расходов на местные обладминистрации не соответствовало уменьшению территории и населения. По Донецкой ОГА расходы сократили на 4,34 млн грн., а по Днепропетровской почти на идентичную сумму - 4,27 млн грн. По Луганской ОГА сокращение составило 3,39 млн грн., а по мирной Львовской - 3,36 млн грн.

При этом на Донбассе есть районы, которые полностью неподконтрольны Украине. Деятельность райгосадминистраций в них не может осуществляться в привычных объемах. Однако расходы на госадминистрации в этих регионах уменьшены даже меньше чем в большинстве других регионов. На донецкие РГА расходы уменьшены на 4,2 млн грн., на луганские - на 4,6 млн грн., а на мирные райгосадминистрации Житомирской и Винницкой области - на 6,5 и 8,1 млн грн. соответственно.

Для того, чтобы сравнить расходы на ОГА и РГА, перейдите по ссылкам: областные госадминистрации и районные госадминистрации (все показатели в тыс. грн.).