В Украине хотят ввести электронное декларирование имущества для госслужащих

Министерство юстиции Украины и Всемирный банк планируют внедрить систему электронного декларирования имущества государственных служащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, замминистра юстиции Украины Гия Гецадзе встретился с представителями Всемирного банка, ПРООН и Европейского Союза. Речь шла о согласовании предоставления технической помощи в антикоррупционной сфере, в частности, в части внедрения системы электронного декларирования имущества государственных служащих.

«Нам важно ввести систему электронного декларирования имущества государственных служащих как одного из важнейших антикоррупционных механизмов. Для этого нам следует сделать ряд важных шагов. Среди них - предоставление профессиональной экспертной помощи, подготовка высококвалифицированных кадров, в том числе и в IT-сфере, и соответствующая техническая помощь», - подчеркнул Гецадзе.

По его словам, на очереди - разработка программного обеспечения электронного ресурса для подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, и разработка формы соответствующей декларации.

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Заместитель министра юстиции считает, что в будущем данная система станет реальным механизмом контроля общества над государственными служащими: так, пользуясь информацией из этих баз данных, представители гражданского общества и средств массовой информации смогут иметь больше информации о чиновниках, а значит, видеть реальную картину и делать на ее основе анализ и расследования.

Международные эксперты в ходе встречи поделились своим виденьем технических деталей функционирования будущей системы.