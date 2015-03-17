Крупные вкладчики VAB Банка предложили Гонтаревой план спасения

В частности, план предполагает создание совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц переходного банка с передачей ему активов и обязательств VAB Банка, а затем выкуп этого банка за 1 млрд. грн.

Об этом сказано в письме инициативной группы клиентов, чьи депозиты не подпадают под выплаты Фонда, на имя главы НБУ Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина. Кроме того, письмо также направлено Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Арсению Яценюку.

По данным инициативной группы, Фонд оценил активы VAB Банка в 5,85 млрд. грн., что в три раза ниже, чем во время входа в банк временной администрации в ноябре 2014 года. В результате распродажи активов по изначально заниженной цене, в группу риска невозврата средств попадают минимум три категории кредиторов. Первая – это средства физлиц, которые не попадают под компенсацию из ФГВФЛ. Сумма депозитов таких вкладчиков составляет 3,03 млрд. грн. Средства юрлиц, которые «зависли» в банке – 0,54 млрд. грн. Кроме того, потенциально невозвратными являются средства рефинансирования НБУ в размере 5,09 млрд. грн.

По мнению членов инициативной группы, распродажа за бесценок активов банка нанесет сокрушительный удар по банковской системе Украины. «Даже влияние военных действий на востоке Украины нельзя будет сопоставить с вредом, который будет нанесен стране утратой доверия вкладчиков к банковской системе», - сказано в письме. Именно поэтому крупные вкладчики предложили НБУ и ФГВФЛ, по их мнению, наименее затратный для Фонда способ выведения VAB Банка с рынка – через создание переходного банка и выкупа его крупными клиентами.

«В процессе реализации предложенного нами способа выведения банк а с рынка, мы готовы заморозить наши депозиты на определенное время, ввести мораторий на выплату любых вкладов, конвертировать депозиты крупных вкладчиков в акции переходного банка. Кроме того, мы понимаем, что не существует другого механизма выхода из сложной ситуации, кроме дополнительной капитализации переходного банка за счет аккумуляции нами дополнительных средств», - отмечают авторы письма.

По их мнению, реализация такого сценария даст положительный сигнал на рынке для других вкладчиков и кредиторов, оказавшихся в аналогичной ситуации с другими банками под временной администрацией. «Публикации в прессе, инициирование служебных расследований и уголовных производств, привлечение МВФ к изучению ситуации с банком – это самые мирные из мероприятий, включенных в план действий большими вкладчиками. Пока ситуация не будет решена с учетом наших интересов, состояние напряжения в обществе будет только расти», - добавляют в инициативной группе.