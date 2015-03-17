Гривня подешевела на межбанке до 22,50 за доллар

Во вторник, 17 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,25/22,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,63/23,88 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3590/0,3640 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 22,3670 грн/долл., к этому часу было заключено 262 соглашения на 211,54 млн долл.