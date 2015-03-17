Fitch прогнозирует глубокую рецессию в России

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило в сторону понижения прогноз роста ВВП в мире в текущем году. Ранее данный показатель ожидался на уровне 2,9%, теперь Fitch прогнозирует 2,7%.

Об этом говорится в ежеквартальном Международном экономическом прогнозе агентства, передает «Газета.Ru».

Прогноз по росту ВВП на 2016 год оставлен без изменения — на уровне 3%. Увеличение темпов экономического роста в этом году будет происходить за счет восстановления крупнейших развитых экономик — США, еврозоны и Японии.

Однако экономический подъем в развитых странах будет замедляться на фоне рецессии в России и Бразилии, а также из-за структурных изменений китайской экономики.

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Помимо этого, Fitch оставило без изменений прогнозы по росту ВВП США на текущий и следующий годы на уровне 3,1 и 3% соответственно. Укрепление доллара США окажет сдерживающее влияние на американский экспорт, уточняется в обзоре.

В свою очередь, прогноз роста ВВП еврозоны на этот год повышен на 0,3 п.п., до 1,4%, на следующий год — на 0,2 п.п., до 1,7%. В прошлом году экономика еврозоны выросла на 0,9%. «Обвал цен на нефть, запуск Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы количественного смягчения, ослабление европейской валюты оказывают положительное влияние на экономический подъем еврозоны», — отмечается в документе.

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Fitch также прогнозирует глубокую рецессию в России. По оценкам агентства, в текущем году ВВП России сократится на 4,5%, в 2016 году — на 1%.