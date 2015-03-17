CityCommerce Bank могут ликвидировать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank, сообщается на сайте Фонда.

По информации Фонда, срок действия временной администрации в банке закончился, и наименее затратным способом его выведения с рынка является ликвидация с возмещением по вкладам физлиц через Фонд.

Также сообщается, что с 17 марта временно приостановлены выплаты вкладчикам банка для завершения формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации. Выплаты возобновятся не позднее семи дней со дня принятия Нацбанком решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Читайте такжеФонд гарантирования предлагает ликвидировать «VAB Банк

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 21 ноября 2014 года ввел временную администрацию в CityCommerce Bank.

CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов.

По информации НБУ, собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».