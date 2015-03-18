Капитал украинских банков упал ниже установленного минимума НБУ

Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины с начала года снизился на 8,23 п.п. - до 7,37% на 1 марта, или до уровня ниже установленного Национальным банком минимально допустимого значения этого норматива (10%).

Об этом свидетельствуют значения экономических нормативов по системе украинских банков на 1 марта, опубликованных на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятивный капитал банковской системы с начала года, за январь-февраль, снизился на 71,295 млрд грн, или на 37,73%, до 117,654 млрд грн.

Приблизился к предельно допустимому значению в 25% норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента, который за 2 месяца вырос на 1,72 п.п., до 23,73%.

Также около предельного максимума находится значение норматива больших кредитных рисков, который не должен превышать 8-кратный размер регулятивного капитала банка. С начала года норматив вырос в 3 раза, до 755,47%.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки провести оценку по всем активным банковским операциям с учетом всех событий и обстоятельств, которые могут повлиять на своевременность и полноту погашения долга, и сформировать резервы по этим рискам в полном объеме по уровню риска на 1 марта 2015 года.

Одновременно НБУ принял решение не применять к банкам меры воздействия за нарушения ряда экономических нормативов, связанные с переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах в связи с ростом курса иностранных валют к гривне после 6 февраля 2014 года или формированием резервов после этой даты.

Помимо этого, НБУ обязал банки, нарушающие нормативы, разработать и представить в Нацбанк детальный план выполнения обязательств (с поквартальной разбивкой) по устранению этих нарушений по форме и в сроки, установленные регулятором. Действие постановления не распространяется на банки с непрозрачной структурой собственности.

Регулятивный капитал украинских банков в 2014 году снизился на 16,027 млрд грн, или на 7,8%.