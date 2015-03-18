МВФ прогнозирует рост налоговых поступлений в бюджет Украины

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост налоговых поступлений в государственный бюджет страны до 1,17 трлн грн к 2020 году на фоне прогнозируемого общего экономического роста, говорится в материалах Фонда, размещенных на сайте организации.

При этом прогнозный показатель сбора налогов в 2015 году составляет 682,5 млрд грн.

Более трети налоговых платежей сформируют НДС и акцизные платежи. В частности, в 2015 году их объем составит 253,2 млрд грн, а к 2020 году этот показатель вырастет до 450 мрлд грн. Налог на доходы физлиц, согласно прогнозу МВФ, составит 95,5 млрд грн в 2015 году и вырастет до 154,3 млрд грн в 2020 году.

Неналоговые доходы бюджета Украины в 2015 году, по данным МВФ, составят 110 млрд грн, а в 2020-м сократятся до 107 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно Государственному бюджету на 2015 год, доходы, сформированные за счет налоговых поступлений, должны составить 365,6 млрд грн, что выше фактических показателей налоговых поступлений в 2014 году. Более трети налоговых поступлений должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.