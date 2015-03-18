Гривня на межбанке упала до 23,20 за доллар

В среду, 18 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 22,93/23,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,33/24,61 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3750/0,3800 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,2205 грн/долл., к этому часу было заключено 15 соглашений, объем торгов составил 7,72 млн долл.