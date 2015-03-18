ЕС не будет стремиться держать Грецию в еврозоне любой ценой - еврокомиссар

Есть вероятность, что Греция выйдет из еврозоны, заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в интервью Die Welt, при этом отметив, что этот шаг негативно отразится на валютном союзе, передает Прайм.

"Мы не будем стремиться задержать Грецию в зоне евро любой ценой, а только в случае выполнения строгих норм, приемлемых для обеих сторон", — сказал еврокомиссар.

В то же время Московиси подчеркнул, что такой шаг негативно отразится на всем валютном союзе.

"Евро — больше, чем просто система фиксированных валютных курсов, это единая валюта. Если еврозона лишится какой-то своей части, то ущерб будет причинен всему валютному союзу в целом", — заявил еврокомиссар.

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По его словам, ущерб будет нанесен всем без исключения странам еврозоны, и больше всего — Германии.

Пьер Московиси отметил, что Брюссель готов пойти навстречу Афинам, если греческое правительство проявит готовность к сотрудничеству. При этом стороны понимают, что возможный третий пакет финансовой помощи Греции может существенно отличаться от двух предыдущих, добавил еврокомиссар.