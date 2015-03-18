Яценюк завтра летит в Брюссель говорить о дополнительной финпомощи Украине

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк намерен 19 марта посетить Брюссель и представить там работу правительства Украины, и обсудить объемы финансовой помощи, которая может быть предоставлена нашей стране.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства в среду, 18 марта.

Читайте такжеУкраина в этом году сможет получить $16,3 млрд, включая $10 млрд от МВФ«Я завтра буду в Брюсселе встречаться с президентом Евросовета господином Туском, с премьерами ряда стран ЕС накануне заседания Совета ЕС, - сказал Яценюк. - Я донесу позицию страны относительного того, как мы видим развитие событий на востоке, что мы требуем от России. Я представлю то, что было сделано правительством страны в проведении изменений и реформ, какой наш план и какой объем помощи мы получили, и на какую помощь мы будем рассчитывать, потому что это наша общая борьба за свободный мир и свободную Европу».