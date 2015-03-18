Нацбанк сегодня опустил официальный курс больше чем на гривню
14:01, 18 марта 2015Финансы
9826
Сегодня официальный курс гривни составляет 23,29 за доллар, вчера он был 22,24.
REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 18 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2329.6787 (с 17 марта – 2224.6866);
100 евро – 2477.6133 (с 17 марта – 2348.6016);
10 российских рублей – 3.7727 (с 17 марта – 3.5796).
Читайте такжеГонтарева уверена, что кредит МВФ успокоит валютный рынок
Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 22,93/23,20.
Средневзвешенный курс гривни к 12:00 составил 23,2205 грн/долл. К этому часу было заключено 15 соглашений, объем торгов составил 7,72 млн долл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter