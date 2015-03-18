Нацбанк сегодня опустил официальный курс больше чем на гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 18 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2329.6787 (с 17 марта – 2224.6866);

100 евро – 2477.6133 (с 17 марта – 2348.6016);

10 российских рублей – 3.7727 (с 17 марта – 3.5796).

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня днем установились на уровне 22,93/23,20.

Средневзвешенный курс гривни к 12:00 составил 23,2205 грн/долл. К этому часу было заключено 15 соглашений, объем торгов составил 7,72 млн долл.