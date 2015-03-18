Кабмин «вольет» в государственный «Укргазбанк» 3,2 миллиарда гривень

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

«Решение сейчас будет принято. Сумма - 3,2 миллиарда», - сказал он.

Закон о Государственном бюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в текущем году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации банков на 36,5 млрд грн.

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Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков.

После докапитализации при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составила 93%.

По итогам 2014 года банк получил 2,746 млрд грн убытка после прибыли в 999,8 млн грн годом ранее.

В феврале этого года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным также национализированный в 2009 году банк «Киев» для дальнейшей передачи его активов и обязательств «Укргазбанку».