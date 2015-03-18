Курс гривни упал ниже согласованного с МВФ фундаментального уровня

Национальный банк Украины сегодня, 18 марта, с 14:00 опустил официальный курс гривни к доллару на 1,05 грн до уровня 23,2968 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, курс вышел за рамки фундаментального уровня, который по новой программе с Международным валютным фондом предполагается до 22 грн/долл. к концу 2015 года при среднегодовом показателе 21,7 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, на 14:00 составил 23,3856 грн/долл., к этому часу банки заключили 132 сделки на 89,57 млн долл.

По данным дилеров, котировки на межбанковском валютном рынке к этому часу составили 23,15/23,55 грн/долл.

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Как сообщал УНИАН, с момента перехода НБУ к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке для импортеров и повышения учетной ставки до 30% годовых гривня менее чем за две недели укрепилась по отношению к доллару до уровня 21,7 грн/долл., который соответствует прогнозному уровню по новой программе с МВФ и заложенному в госбюджете на 2015 год.

Ранее в Нацбанке и правительстве прогнозировали стабилизацию ситуации на валютном рынке после получения денег МВФ, однако, как и после объявления о достигнутых договорённостях с Фондом о новой программе, так и после получения первого транша в рамках этой программы, рынок отреагировал повышением спроса на валюту.