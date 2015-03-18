В пятницу станет известна судьба руководства Фискальной службы

Кабинет министров Украины озвучит результаты работы комиссии по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы Украины в пятницу, 20 марта, сказал журналистам премьер-министр Арсений Яценюк.

«Официальное заявление по этому вопросу будет в пятницу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести глубокое расследование в отношении деятельности руководства Государственной фискальной службы с тем, чтобы по его результатам принять необходимые кадровые решения по всей вертикали управления ведомством. Одновременно глава правительства обратился к бизнесу с просьбой назвать факты злоупотреблений со стороны сотрудников ГФС.

Яценюк подчеркнул, что на время проведения расследования правительство отстраняет руководство ГФС от службы. При этом Яценюк обратился к местным руководителям налоговых органов, отметив, что они несут такую же ответственность, как и центральное руководство ГФС. Он обратил особое внимание на «организованные преступные группировки с участием представителей службы безопасности, таможенников, прокуроров, милиционеров, которые занимаются отмыванием денег, крышеванием таможни и созданием схем, приводящих к разграблению страны, которая находится в состоянии войны».

Работу правительственной комиссии по расследованию деятельности руководства ГФС координирует Министерство экономического развития и торговли Украины. По информации Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, результаты расследований повлекут различные кадровые решения на всех уровнях управления Фискальной службой, в частности по линии Таможенной службы.