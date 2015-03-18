С апреля украинцы смогут получать необходимые документы в интернете - Минюст

В апреле начнет работу сервис Министерства юстиции, который позволит гражданам получать необходимые документы в интернете и не простаивать в очередях в различных ведомствах.

Как сообщает Украинская правда, об этом на заседании правительства заявил министр юстиции Павел Петренко.

Он уточнил, что сервис будет работать на сайте Минюста. Там можно будет получить любые документы и оплатить услугу платежной картой.

"Речь идет о наиболее распространенных документах для предпринимателей", – добавил он.

Петренко заверил, что аналогичными сервисами пользуются в Грузии и Европе.

"Начиная с апреля месяца этот сервис заработает. Мы очень вас просим – пользуйтесь этим сервисом", – сказал Петренко.

По его словам, только в прошлом году граждане обращались за различными справками и другими документами более миллиона раз.

Читайте такжеЗакон о дерегуляции бизнеса заработает в апреле – министр

Кроме того, добавил Петренко, через интернет можно будет получать документы о праве собственности.

"Это означает, что вам не нужно дважды ходить к соответствующим государственным органам. Вы подаете документы один раз и через пять или 14 дней вы получаете этот документ через интернет как официальный. Это также снимет очереди", – добавил он.

Также Петренко заявил, что нотариусы с апреля получают право регистрировать договоры об аренде земли сельхозназначения. По его словам, это было раньше большой проблемой для крестьян, "которые должны были ежегодно около миллиона договоров переоформлять в государственных органах".

Петренко добавил, что был проведен аудит этих инициатив организацией Easy Business и это будет отражено в международных рейтингах Украины.

"Мы имеем огромные инициативы до мая месяца получить новый рейтинг для Украины по четырем позициям, которые ведет Министерство юстиции", – сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о регистрации бизнеса, где ожидается подъем с 76 до 12 места; регистрацию собственности (с 59 до 35); решение вопросов неплатежеспособности (с 142 до 108); обеспечение исполнения контрактов – с 43 на 27 место.

В общем рейтинге Doing Business благодаря этим четырем показателям Украина имеет шанс подняться с 96 на 79 место.

Он напомнил, что в прошлом году Украина впервые вошла в первую сотню стран рейтинга Doing Business.

Петренко заявил, что подъем на один пункт в этом рейтинге в среднем приносит стране инвестиции в размере около 600 млн долларов.