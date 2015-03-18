Госфининспекция покрывала многочисленные факты нецелевого использования средств - источник

Возглавляемая Николаем Гордиенко Госфининспекция сознательно покрывала многочисленные факты нецелевого и неэффективного использования госсредств на ряде крупных госпредприятий.

Об этом сообщает Цензор НЕТ со ссылкой на источники в правительственной комиссии, которая проводит служебное расследование о ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей Гордиенко и другими должностными лицами.

"По результатам проверки крупных государственных предприятий, таких как АНТК им. Антонова, "Укрпочта", "Укрзализныця", Госфининспекция под руководством Гордиенко не нашла правонарушений. При этом последующие проверки МВД и Прокуратуры не только выявили многочисленные нарушения, но и на их основании инициировали возбуждение уголовных дел по факту нецелевого и неэффективного использования государственных средств. Что дает основания предполагать, что ГФИ сознательно покрывала факты нарушений, которые ревизоры не могли не заметить", - отмечает источник.

По его данным, есть также много вопросов к кадровой политике Гордиенко. Так, на работу в аппарат ГФИ были приняты 10 бывших сотрудников "Укрзализнычпостач" (один из основных традиционных объектов для проверок). При этом двое из принятых сотрудников ранее были фигурантами в уголовных делах.

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Кроме этого, к функциям ГФИ непонятным образом была добавлена проверка субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих отношений к государственным средствам. Таким образом происходило незаконное дублирование деятельности налоговой милиции.

"Гордиенко не начал систематическую проверку 32 крупнейших госпредприятий (только по 4-м предприятиям был проведен ряд контрольных проверок), фактически было саботировано выполнение поручения премьера по контролю за использованием государственных средств (постановление 214).

В распоряжении Цензор.НЕТ оказались документы, подтверждающие отстранение Гордиенко от занимаемой должности и проведение служебного расследования относительно ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции, а также отстранение руководства ведомства от выполнения своих обязанностей.

«Решение касается Государственной финансовой инспекции. Провести служебное расследование деятельности Государственной финансовой инспекции и непосредственно ее руководителя. На время служебного расследования руководителя от выполнения служебных обязанностей отстранить», - сказал Яценюк.