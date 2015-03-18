Гривня на межбанке упала уже до 23,60 за доллар

В среду, 18 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,40/23,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,82/25,03 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3820/0,3850 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,3996 грн/долл., к этому часу было заключено 259 соглашения на 242,29 млн долл.