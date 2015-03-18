В Нацбанке не знают, удержится ли курс 22 гривни за доллар

Колебания валютного курса возможны как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления гривни, и Национальный банк располагает инструментами для стабилизации валютного рынка.

Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы Национального банка Украины – руководитель монетарным направлением регулятора Дмитрий Сологуб в эфире одной из радиостанций.

Банкир отметил, что в течение последних 15 месяцев страна живет в режиме свободного курса, и пояснил, что прежде всего курс отражает процессы в экономике страны. «Я не буду давать определенных ориентиров курсовых, потому что не в этом смысл плавающего курса. Если бы курс был фиксированным, были бы известны какие-то ориентиры. Но, к сожалению, фиксированный курс очень дорого обошелся Украине, это была фальшивая стабильность, которая и продолжает обходиться достаточно дорого. На самом деле, колебания могут происходить в две стороны, и мы это видели», - сказал Сологуб.

Также он напомнил, что резкое укрепление гривни в течение предыдущих двух недель было достигнуто за счет введения ряда административных мер. «Все увидели - и население, и банки, и экономические агенты, - что Национальный банк может и имеет инструменты для стабилизации курса. Административные. В двух последних выступлениях главы Нацбанка речь шла и о рыночных методах - об интервенциях. Была информация, что с начала месяца Национальный банк купил 600 млн долл. на валютном рынке. Это достаточно большая сумма, если посмотреть на размеры нашего рынка. Плюс пополнение резервов произошло за счет кредита МВФ. Кроме того, ожидается поступление средств и от других доноров – Европейской комиссии и Мирового банка», - добавил банкир.

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Сологуб не уточнил, на какой отметке НБУ может подключить административные или рыночные инструменты для регулирования валютного рынка, и не называл точных прогнозов курса. «Большую роль играют ожидания. У некоторых есть сомнения, в каких территориальных границах будет находиться страна, соответственно, это опять же будет влиять на ее фундаментальные показатели», - пояснил он.

На вопрос, будет ли доллар до конца года на отметке 22, предусмотренной новой программой с Международным валютным фондом, он ответил: «Не знаю. Сделаем все меры Национального банка, и не только потому, что речь даже идет не про Национальный банк. Не надо играть в футбол, кто руководит курсом, а кто не руководит. Мы все в одной лодке, которая, к сожалению, идет не вверх пока, а вниз. Ситуация не простая, все понимают, но свет в конце тоннеля есть, и есть все шансы удержать 22, есть все шансы улучшить ситуацию», - резюмировал Сологуб.

Как сообщал УНИАН, Украина 13 марта получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования и начала переговоры с внешними кредиторами – держателями суверенных долгов по их реструктуризации. После получения денег МВФ, как и после объявления в феврале о достигнутых договорённостях с Фондом о новой программе, рынок отреагировал повышением спроса на валюту и снижением стоимости гривни.

Сегодня, 18 марта, НБУ с 14:00 опустил официальный курс гривни к доллару на 1,05 грн до уровня 23,2968 грн/долл., таким образом, курс вышел за рамки фундаментального уровня, который по новой программе с МВФ предполагается на уровне до 22 грн/долл. к концу 2015 года при среднегодовом показателе 21,7 грн/долл.