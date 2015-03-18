В Украине хотят запретить требовать документы при обмене валют

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (относительно государственных гарантий субъектам хозяйствования в применении ими регистраторов) (№ 1088).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 300 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

Законопроектом предлагается, в частности, запретить требовать удостоверение личности при купле-продаже иностранной валюты.

Также предусмотрено освободить субъекты хозяйствования от обязанности ежедневно печатать на регистраторах расчетных операций фискальные отчетные чеки и обеспечивать их хранение в книгах учета расчетных операций в случае представления контрольной ленты в электронном виде; урегулировать отношения между субъектами хозяйствования и сервисными центрами во время обслуживания или текущего ремонта регистраторов расчетных операций; отменить требования относительно обязательного наличия ценника на товар в денежной форме; изъять нормы, касающиеся учета товарных запасов; определить ответственность производителей, поставщиков и сервисных центров за нарушение требований закона; внедрить компенсаторы субъектам хозяйствования за приобретение модемов или регистраторов расчетных операций, которые создают контрольную ленту в электронной форме.