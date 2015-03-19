Канада выделит 7 миллионов долларов на реформы в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Канаде.

"Министр иностранных дел Канады Николсон сегодня объявил об очередной инициативе канадского правительства, направленной на "построение мирного, демократического и процветающего будущего украинского народа". В частности, он анонсировал выделение средств для финансирования трех проектов на общую сумму 7,1 млн. кан. долл.", - говорится в сообщении.

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В частности отмечается, что 1,2 млн кан. долл. будут выделены ОБСЕ в поддержку организации и координации усилий избирательного процесса в Украине.

Еще 3 млн кан. долл. будут переданы Международному фонду избирательных систем для поддержки реформ в сфере прозрачности и борьбы с коррупцией в украинском политическом процессе.

Также 2,9 млн кан. долл. выделяются Национальному демократическому институту для обеспечения прозрачности финансирования избирательного процесса и поддержки женщин в политике.