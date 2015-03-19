В МВФ прогнозируют восстановление экономики Украины уже к концу года

Об этом рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в интервью журналу «Новое Время».

«Ситуация сложная. По итогам года страну снова ждет рецессия. Согласно прогнозам, падение ВВП составит 5,5 %, инфляция — около 27 %. Конечно, будет тяжело. В то же время происходит корректировка экономики, и это нельзя игнорировать. В 2013-м дефицит счета текущих операций составлял более 9 %. В 2014-м он сократился вполовину. А в этом году мы ожидаем дефицит на уровне 1,5 % ВВП», - говорит он.

В то же время, по его словам, в МВФ ожидают, что восстановление экономики начнется уже к концу 2015 года, а в 2016-м постепенно возобновится рост на уровне около 2 %.

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«Во многом двигателем этого роста станут инвестиции. Украинская экономика обладает большим потенциалом. Здесь отличный человеческий капитал, и ситуация сейчас очень благоприятная для того, чтобы развивать экспортный потенциал. Если реформы будут проведены надлежащим образом, в первую очередь в бизнес-среде, мы быстро увидим прогресс», - считает Ваше.

По его словам, чтобы догнать страны Восточной Европы по развитию Украине понадобится несколько лет реформ.

«Не вижу причин, почему Украина не сможет сделать этого. Конечно, нужно время и политическая воля. Но я вижу, что вы можете», - сказал Ваше.

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