Греция признала дефицит финансов и надеется на экстренную помощь Евросоюза

Чтобы избежать дефицита финансовых ресурсов, Афинам требуется поддержка европейских партнеров, заявил вице-премьер Яннис Драгасакис в четверг, 19 марта, по греческому телевидению, пишет DW.

По его словам, с августа Греция не получает кредитных траншей ни от партнеров по еврозоне, ни от Международного валютного фонда (МВФ), хотя все это время выполняла все свои обязательства, а теперь столкнулась с проблемой ликвидности. "Чтобы исполнять наши обязательства, мы нуждаемся в хорошем сотрудничестве с европейскими институтами", - пояснил Драгасакис.

Власти Греции, находящейся на грани банкротства, надеются, что участники саммита ЕС, который состоится 19 и 20 марта, примут решение об экстренной помощи Афинам, передает агентство Reuters.

В рамках саммита премьер-министр Греции Алексис Ципрас встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, главой Европейского центробанка Марио Драги, председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом.

Читайте такжеЕС не будет стремиться держать Грецию в еврозоне любой ценой - еврокомиссарПереговоры греческих властей с международными кредиторами пока не принесли успеха. Соответствующее сообщение онлайн-издания немецкой газеты Handelsblatt подтвердили вечером 18 марта политики в Афинах и Брюсселе. По данным издания, представители Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ после телефонных переговоров с греческим Минфином констатировали, что власти Греции не выказывают готовность к сотрудничеству.

При этом греческое правительство в нарушение договоренностей увеличило госрасходы. Греки вновь выставили институты "тройки" за дверь, цитирует агентство dpa мнение представителей международных кредиторов.