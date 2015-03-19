Долги банков по рефинансированию за 2 месяца выросли на 4,7 миллиарда гривень

Задолженность банков по кредитам рефинансирования Национального банка Украины за январь - февраль 2015 года выросла на 4,7 млрд грн.

Об этом сообщается в материалах информационного дня по вопросу рефинансирования банков в НБУ.

Согласно материалам, за 2014 год задолженность банков по кредитам рефинансирования НБУ выросла на 37,5 млрд грн.

Читайте такжеНБУ в феврале увеличил рефинансирование банков в 2,4 разаВсего за 2014 год и два месяца 2015 года НБУ выдал банкам кредиты рефинансирования на 266 млрд грн, при этом банки вернули полученные кредиты на 228 млрд грн.