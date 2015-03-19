«Двойной акциз» противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС – эксперт

- Еще до введения налога на розничную продажу подакцизных товаров наш центр предупреждал, что это решение совершенно необоснованно. Основная проблема – данный налог создает двойное налогообложение товаров. Предполагалось, что местные бюджеты от данного налога получат от 5 до 7 млрд. грн. Эта цифра абсолютно завышена – уверена эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Ангелина Бочи.

Также негатив в том, что введение «двойного акциза» противоречии Соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза.

- Данная норма совершенно не отвечает нормам Соглашения об ассоциации. Мы провели исследование: ни в одной стране Европы аналогичного налога нет. Это исключительно украинское «ноу-хау», которое не несет ничего, кроме повышения фискального давления на бизнес. С точки зрения Соглашения об ассоциации было бы сейчас более важно ввести четкий долгосрочный план повышения акцизов. Вместо резких введений новых налогов правительству лучше было бы показать плановость налоговой политики – советует Ангелина Бочи.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, ключевая проблема нового налога в том, что он еще больше загоняет в тень рынок подакцизных товаров.

- Из опыта Украины знаем: как только растет налоговое давление на подакцизную продукцию – сразу же растут контрабанда и контрафакт. И это при том, что доля поддельной, теневой продукции на рынке и алкогольных, и табачных изделий огромная. Механически повышать налоговое давление на подакцизную продукцию можно лишь тогда, когда растут доходы населения. И нельзя это делать так часто, как это делается в Украине – уверен Александр Охрименко.

Данное мнение разделяет и исполнительный директор ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач.

- Это абсурдный налог. Во-первых, есть лишь две категории, которые должны платить акциз – производитель или импортер. Новый налог лишь увеличивает нагрузку на потребителя. Во-вторых, он противоречит европейскому законодательству. В-третьих, он будет стимулировать местные общины употреблять больше алкогольных напитков и больше курить, ведь от этого зависит наполнение местных бюджетов.

Также по словам Игоря Товкача, новый налог крайне неэффективен с точки зрения администрирования.

- Я могу сравнить его с отмененным сбором на развитие хмелярства, садоводства и виноделия – его эффективность составляла лишь 38%. Аналогично и с новым налогом – стоимость контроля будет очень высокой. Придется увеличивать количество проверок – но, я напомню, на ближайшие годы действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Я не вижу преимуществ у данного налога – лишь недостатки. Товар становится дороже, спрос падает, государство теряет на других налогах и сборах. Мы понимаем, что местным бюджетам нужен дополнительный ресурс – но в итоге проиграют и они: прямые субвенции из госбюджета им заменяют на непонятный и довольно неэффективный налог.