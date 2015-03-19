Россия вынуждена дотировать 85% бюджета оккупированного Крыма - как в Чечне

Оккупация Россией украинского Крыма породила новые проблемы на полуострове: транспортную изоляцию, а также перебои с поставками пищевых продуктов, воды и электроэнергии.

Как пишет российская "Независимая газета", не случайно оккупированный Крым оказался между Чечней и Ингушетией по уровню бюджетных дотаций.

В прошлом году российские власти потратили на аннексированный полуостров 125 млрд руб., в этом выделят еще как минимум 100 млрд. «Общие доходы бюджета Крыма – 159 млрд руб. Из них 125 млрд – трансферты из федерального бюджета. С таким расчетом уровень дотационности Крыма – 80%. Но Крыму оставляют еще налог на добавленную стоимость, который по закону должен идти в федеральный бюджет. С учетом этого дотационность Крыма – 85%. Это сопоставимо с двумя территориями России – с Ингушетией, уровень дотационности которой 87%, и с Чечней (82%). Дотационность Севастополя 70%. Ровно столько же у Дагестана», – объясняет директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

«Около 42% всех расходов в Крыму – расходы на социальную защиту населения. Это различные выплаты, надбавки к зарплатам, различным пособиям. То есть это настоящий собес», – уточняет Зубаревич.

Читайте такжеУкраина оценивает ущерб от закрытия портов в оккупированном Крыму и разрушения порта в МариуполеСамыми острыми проблемами оккупированного Крыма теперь можно назвать транспортную изоляцию, угрозу энергетического кризиса, перебои не только в электро-, но и в водоснабжении. Кроме того, нарушились традиционные поставки продовольствия и иных товаров с континентальной Украины, пишет газета.

«Транспортная изоляция до окончания строительства моста через Керченский пролив будет усугублять ситуацию, – подчеркивает финансовый аналитик холдинга «Финам» Тимур Нигматуллин. – В составе Украины с материка поступало 80% потребляемой пресной воды, 65% газа, 70–90% продуктов питания и около 75% электроэнергии».

В "Министерстве по делам Крыма" рассчитывают на развитие оккупированного полуострова за счет внутренних ресурсов, однако многие эксперты настроены скептически.

«В Крыму нет ресурсов. Доноры в России – это федеральные агломерации и нефтегазовые регионы. И только они», – уверена Наталья Зубаревич.