В Европарламенте одобрили выделение Украине 1,8 миллиарда евро

Комитет Европейского парламента принял решение одобрить предложение Еврокомиссии по предоставлению Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине в размере 1,8 млрд евро.

Об этом сообщается на сайте Европарламента по итогам заседания комитета по вопросам международной торговли в четверг 19 марта.

Согласно сообщению, Комитет одобрил предложение Европейской комиссии без внесения поправок 30 голосами за указанное решение.

"Эти дополнительные средства могут стать важной частью помощи Украине в рамках нового пакета международной поддержки", - цитирует пресс-служба Европарламента докладчика по данному вопросу депутата ЕП Габриэлюса Ландбергиса.

По его словам, экономический спад и отток капитала из Украины оказался более серьезным, чем первоначально ожидалось, в результате резкой девальвации национальной валюты и истощения международных резервов, кроме того, Украина потеряла доступ к международным рынкам заимствований.

В сообщении отмечается, что кредиты будут выданы на срок до 15 лет, условием предоставления является проведение экономических реформ.

Читайте такжеВ МВФ прогнозируют восстановление экономики Украины уже к концу годаКак сообщал УНИАН, 1 марта ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года.

Новая программа позволит сбалансировать платежный баланс, предоставит больший объем финансирования на лучших и гибких условиях для Украины. Доступным станет международное финансирование для поддержки реформ в объеме порядка 40 млрд долл.

Кроме того, правительство Украины сможет провести консультации по реструктуризации долгов с кредиторами – держателями суверенных бондов страны. Предположительный объем реструктуризированного долга составит 15 млрд долл.