Гривня на межбанке установилась на уровне 23,50 за доллар

В четверг, 19 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,39/23,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,02/25,13 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3890/0,3910 грн/рубль.

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