Официальный курс гривни продолжает удаляться от согласованного с МВФ уровня

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 19 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2339.4039 (с 18 марта – 2329.6787);

100 евро – 2477.8966 (с 18 марта – 2477.6133);

10 российских рублей – 3.8133 (с 18 марта – 3.7727).

Как сообщал УНИАН, после введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке для импортеров и повышения учетной ставки до 30% годовых гривня менее чем за две недели укрепилась по отношению к доллару до уровня 21,7 грн/долл., который соответствует прогнозному уровню по новой программе с МВФ и заложенному в госбюджете на 2015 год.

Читайте такжеГонтарева: в программе с МВФ валютный курс составляет 20-22 гривни за долларВ Нацбанке и правительстве прогнозировали стабилизацию ситуации на валютном рынке после получения денег МВФ, однако, как и после объявления о достигнутых договоренностях с Фондом о новой программе, так и после получения первого транша в рамках этой программы, рынок отреагировал повышением спроса на валюту.