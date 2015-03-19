Международные резервы России за неделю сократились еще на $5 миллиардов
Объем международных резервов РФ по состоянию на конец дня 13 марта 2015 года составил 351,7 миллиарда долларов
Международные резервы РФ по состоянию на 13 марта составили 351,7 миллиарда долларов против 356,7 миллиарда долларов на 6 марта, сообщил Банк России, передает Прайм.
Таким образом, за неделю резервы сократились на 5 миллиардов долларов, или на 1,4%.
"Объем международных резервов РФ по состоянию на конец дня 13 марта 2015 года составил 351,7 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 5 миллиардов долларов, или на 1,4% под воздействием существенных по величине отрицательных курсовых переоценок", - прокомментировали в ЦБ.
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Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза — до 385,46 миллиарда долларов.