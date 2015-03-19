Международные резервы России за неделю сократились еще на $5 миллиардов

Международные резервы РФ по состоянию на 13 марта составили 351,7 миллиарда долларов против 356,7 миллиарда долларов на 6 марта, сообщил Банк России, передает Прайм.

Таким образом, за неделю резервы сократились на 5 миллиардов долларов, или на 1,4%.

"Объем международных резервов РФ по состоянию на конец дня 13 марта 2015 года составил 351,7 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 5 миллиардов долларов, или на 1,4% под воздействием существенных по величине отрицательных курсовых переоценок", - прокомментировали в ЦБ.

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Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза — до 385,46 миллиарда долларов.