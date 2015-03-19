Центробанк США улучшил прогноз по инфляции и безработице, но ухудшил по росту ВВП

Федеральная резервная система США приблизилась к первому повышению процентных ставок с 2006 года, отказавшись от обещания быть "терпеливой" в деле нормализации экстрамягкой денежно-кредитной политики, сообщает Рейтер.

"Позвольте мне вновь подчеркнуть, что сегодняшнее изменение формулировок не должно интерпретироваться как указание на то, что Комитет определился со сроками первого повышения целевой ставки федерального финансирования. В частности, это изменение не означает, что повышение ставок обязательно произойдет в июне. Хотя мы и не можем этого исключать", - сказала на пресс-конференции после заседания ФРС глава центробанка Джанет Йеллен, добавив, что исключение слова "терпеливый" не означает, что регулятор намерен быть "нетерпеливым".

Ставка федерального финансирования находится в диапазоне 0,00-0,25 процента годовых.

В заявлении по итогам двухдневного заседания ФРС повторила собственную оценку состояния рынка труда, назвав его улучшающимся. При этом центробанк оставил себе пространство для маневра, указав, что любое его решение будет зависеть от поступающей информации.

"Комитет ожидает, что подходящий момент для повышения целевого ориентира ставки федерального финансирования настанет, когда он увидит дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и будет достаточно уверен в том, что инфляция движется к его 2-процентному ориентиру в среднесрочной перспективе", - говорится в заявлении ФРС.

ФРС также сообщила, что повышение ставки на апрельском заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке остается "маловероятным".

"С продолжающимся улучшением экономической ситуации... мы не хотим исключать возможность того, что повышение целевой ставки может быть гарантировано на последующих (за апрельским) заседаниях. Позвольте мне подчеркнуть... что сроки первого повышения целевой ставки будут зависеть от оценки комитетом поступающей информации", - сказала Йеллен на пресс-конференции.

Несмотря на то, что итоговое заявление ФРС по-прежнему указывает на возможность скорого повышения ставок, обнародованные центробанком новые макроэкономические прогнозы выглядят более осторожными, чем ранее.

"ФРС сохраняет курс, но темпы ожидаемого повышения (ставок) были снижены по сравнению с ожиданиями рынка", - сказал Джон Деррик, директор аналитического отдела U.S. Global Investors.

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Согласно новому прогнозу, уровень ключевой ставки на конец 2015 года оценивается в 0,625 процента годовых по сравнению с ожидавшимися ранее 1,125 процента, на конец 2016 года - в 1,875 процента против 2,500 процента, на конец 2017 года - 3,125 процента против 3,625 процента, а в долгосрочной перспективе - 3,750 процента, как и раньше.

ФРС ожидает, что рост ВВП в 2015 году составит 2,3-2,7 процента против ожидавшихся ранее 2,6-3,0 процента, безработица - 5,0-5,2 процента против 5,2-5,3 процента, базовая инфляция - 1,3-1,4 процента против 1,5-1,8 процента.

В 2016 году рост ВВП ожидается в диапазоне 2,3-2,7 процента против 2,5-3,0 процента, ожидавшихся ранее, безработица - 4,9-5,1 процента против 5,0-5,2 процента, базовая инфляция - 1,5-1,9 процента против 1,7-2,0 процента.

В 2017 года рост ВВП может составить 2,0-2,4 процента против ожидавшихся ранее 2,3-2,5 процента, безработица - 4,8-5,1 процента против 4,9-5,3 процента, базовая инфляция - 1,8-2,0 процента, как и прогнозировалось ранее.

В долгосрочной перспективе ФРС ожидает безработицу на уровне 5,0-5,2 процента против 5,2-5,5 процента, ожидавшихся ранее, и рост ВВП на 2,0-2,3 процента, не изменив эту оценку.

"Произошло небольшое понижение оценок роста в этом году. Вы упомянули о долларе. Мы отметили, что рост экспорта замедлился, возможно, сильный доллар является одной из причин этого. С другой стороны, сила доллара отчасти отражает силу американской экономики", - сказала Йеллен на пресс-конференции.