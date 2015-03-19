НБУ обязал банки до июля вывести капитал в плюс

Об этом сообщил первый заместитель главы правления Национального банка Украины Александр Писарук в ходе информационного дня в НБУ по вопросам рефинансирования банков.

Писарук обосновал провал норматива достаточности регулятивного капитала по банковской системе на 1 марта до 7% или ниже минимально допустимого значения отображением в отчетности банков реального влияния произошедших событий в стране, включая аннексию Крыма, военные действия на Донбассе и произошедшую девальвацию. Он напомнил, что НБУ предоставил банкам возможность растянуть во времени это негативное влияние.

«Есть три реперные точки по достаточности капитала. Первая - середина этого года, где капитал в любом случае, даже при признании реальных убытков, должен быть положительным. Не отрицательным. Это было абсолютно настойчивое требование Международного валютного фонда», - сказал он.

По словам банкира, в рамках этого графика достаточность капитала до конца года должна быть не менее 5%, на конец 2017 года – не менее 7%, на конец 2018 года – не менее 10%.

«Если недостаточно капитала, есть три пути. Можно увеличить капитал - самый естественный и нормальный путь. Улучшить качество активов и снизить нагрузку на капитал. Но это, к сожалению, зависит от внешних событий. Третье, то что возможно, это продажа активов. Вы можете продавать активы даже с убытком, можете пытаться погашать активы, но должны сократить баланс», - добавил Писарук.

Как сообщал УНИАН, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала банковской системы Украины с начала года снизился на 8,23 п.п. - до 7,37% на 1 марта, или до уровня ниже установленного Национальным банком минимально допустимого значения в 10%. По информации НБУ, регулятивный капитал банковской системы с начала года, за январь-февраль, снизился на 71,295 млрд грн, или на 37,73%, до 117,654 млрд грн.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента за 2 месяца вырос на 1,72 п.п., до 23,73%, приблизившись к предельно допустимому значению в 25%. Около предельного максимума находится значение норматива больших кредитных рисков, который не должен превышать 8-кратный размер регулятивного капитала банка. С начала года норматив вырос в 3 раза, до 755,47%.

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Ранее Нацбанк обязал банки провести оценку по всем активным банковским операциям с учетом всех событий и обстоятельств, которые могут повлиять на своевременность и полноту погашения долга, и сформировать резервы по этим рискам в полном объеме по уровню риска на 1 марта 2015 года.

Одновременно НБУ принял решение не применять к банкам меры воздействия за нарушение ряда экономических нормативов, связанные с переоценкой счетов в иностранной валюте и банковских металлах в связи с ростом курса иностранных валют к гривне после 6 февраля 2014 года или формированием резервов после этой даты.

Помимо этого, НБУ обязал банки, нарушающие нормативы, разработать и представить в Нацбанк детальный план выполнения обязательств (с поквартальной разбивкой) по устранению этих нарушений по форме и в сроки, установленные регулятором. Действие постановления не распространяется на банки с непрозрачной структурой собственности.