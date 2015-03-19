Гривня укрепилась на межбанке до 23,33 за доллар
17:46, 19 марта 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,38/24,88 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни составил 23,3663 грн/долл. / Фото dt.ua
В четверг, 19 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,85/23,33 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,38/24,88 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,38/0,39 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,3663 грн/долл., к этому часу было заключено 254 соглашения на 264,61 млн долл.
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