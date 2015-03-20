Банк «Киевская Русь» и «Астра Банк» признаны неплатежеспособными

Национальный банк Украины 19 марта признал неплатежеспособными входящий в группу крупных финансовых учреждений банк «Киевская Русь», а также входящий в группу небольших «Астра Банк», который является частью банковской группы «Дельта».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, решение Нацбанка относительно банка «Киевская Русь» принято в связи с неспособностью акционеров банка обеспечить его капитализацию по результатам стресс-теста, проведенного в 2014 году.

В сообщении отмечается, что банк «Киевская Русь» не обеспечил в установленные сроки выполнения плана капитализации по увеличению капитала банка.

Решение относительно «Астра Банка» регулятор объясняет проведением банком рисковой деятельности. НБУ отмечает, что банк разместил значительные объемы средств на корреспондентском счете в неплатежеспособном "Дельта Банке".

«После отнесения "Астра Банка" в категории проблемных в Национальный банк Украины не было предоставлено приемлемых и убедительных предложений по финансовому оздоровлению банка. Владельцем банка не были приняты меры по оказанию финансовой поддержки банка с целью приведения его деятельности в соответствие с требованиями законодательства», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года список неплатежеспособных банков пополнился еще 13 финучреждениями, включая крупнейшие банки «Надра» и «Дельта Банк». Выведение банков с рынка и выплаты их вкладчикам осуществляет Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Справка УНИАН. Банк «Киевская Русь» (Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка по данным НБУ является Виктор Братко.

«Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Основной акционер «Дельта Банка» Николай Лагун 19 сентября 2013 года приобрел контрольный пакет акций «Астра Банка».