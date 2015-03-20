Внешнеторговый оборот Украины за два месяца составил более $12 миллиардов

Общий внешнеторговый оборот Украины в январе-феврале составил более 12 млрд долл., сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, Украина осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из 193 стран мира.

По данным ГФС экспорт товаров за указанный период составил 6 млрд долл., из которых в страны Евросоюза экспортировано 36%, в страны СНГ – 17%.

В разрезе товарных групп наибольшие суммы уплаченных в государственный бюджет пошлин с экспорта, обеспечены реализацией отходов и лома черных металлов (70% общей суммы пошлины), крупного рогатого скота (15 %), семян льна (10 %).

В январе - феврале 2015 года Украина импортировала товаров более чем на 6 млрд долл. Доля импорта из стран ЕС и СНГ в общем объеме импорта составила 40% и 26% соответственно.

Наибольшие поступления пошлин от импорта в бюджет страны обеспечены по нефти и нефтепродуктам (19,7% от общего объема уплаченной пошлины), автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (4,8%), по каменному углю и антрацитам (4,5%).

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Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, в январе Украина импортировала товаров на 2,9 млрд долл., экспортировала на 3 млрд долл. Доля экспорта в страны Европейского Союза составила 36%, а импорта - 38%, в страны СНГ 16% и 26% соответственно.

За указанный период Украина осуществляла внешнеторговые операции товарами с партнерами из 173 стран мира.