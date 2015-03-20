Гривня на межбанке укрепилась до 23,30 за доллар

В пятницу, 20 марта,котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 22,80/23,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,03/24,99 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3730/0,3890 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,2338 грн/долл., к этому часу было заключено 16 соглашений, объем торгов составил 12,56 млн долл.