CityCommerce Bank и VAB Банк ликвидируют

Согласно сообщению, рассмотрев предложение Фонда по ликвидации неплатежеспособных банков, Национальный банк принял постановление о ликвидации и отзыве банковских лицензий.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «VAB Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным 21 ноября 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов с 21 ноября 2014 года ввел временную администрацию в CityCommerce Bank.

«VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по размеру активов. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций).

CityCommerce Bank («Городской коммерческий банк») работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов.

По информации НБУ, собственником банка является компания по управлению активами «Глобал финансиал менеджмент групп».