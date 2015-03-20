Экономика Украины в прошлом году упала на 6,8% - Госстат

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год по сравнению с предыдущим годом составило 6,8%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся в процентах к соответствующему периоду предыдущего года в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Согласно приведенным данным, в том числе в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ВВП снизился на 1,2%, во втором квартале – на 4,5%, в третьем – на 5,4%, в четвертом – на 14,8%.

Номинальный ВВП в фактических ценах составил 313,568 млрд грн по итогам первого квартала, 375,903 млрд грн по итогам второго, 434,166 млрд грн по итогам третьего, 443,091 млрд грн – по итогам четвёртого квартала. В целом на 2014 год номинальный ВВП в фактических ценах составил 1,567 трлн грн.

Номинальный ВВП в ценах предыдущего года составил 312,094 млрд грн по итогам первого квартала, 338,163 млрд грн по итогам второго, 378,633 млрд грн по итогам третьего, 336,233 млрд грн по итогам четвёртого квартала. В целом на 2014 год номинальный ВВП в ценах предыдущего года составил 1,365 трлн грн.

Рост дефлятора ВВП (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) в целом за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 14,8%. В том числе поквартальный рост показателя составил 4,5% в первом квартале, 11% во втором, 15,4% в третьем, 27,2% в четвёртом.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины оценивало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в 7%, Национальный банк – в 6,7%.