Нацбанк вернулся к укреплению курса гривни

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 20 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2319.0613 (с 19 марта – 2339.4039);

100 евро – 2476.0618 (с 19 марта – 2477.8966);

10 российских рублей – 3.8760 (с 19 марта – 3.8133).

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Напомним, на межбанковском валютном рынке сегодня днем гривня также укрепилась - до 23,30 за доллар

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в последние дни понижал официальный курс украинской валюты, в результате чего он опустился намного ниже согласованного с МВФ фундаментального уровня.