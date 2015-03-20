Нацбанк вернулся к укреплению курса гривни
14:29, 20 марта 2015Финансы
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Официальный курс гривни к доллару сегодня поднялся на 20 копеек.
Нацбанк решил повысить курс украинской валюты / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 20 марта с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2319.0613 (с 19 марта – 2339.4039);
100 евро – 2476.0618 (с 19 марта – 2477.8966);
10 российских рублей – 3.8760 (с 19 марта – 3.8133).
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Напомним, на межбанковском валютном рынке сегодня днем гривня также укрепилась - до 23,30 за доллар
Как сообщал УНИАН, Нацбанк в последние дни понижал официальный курс украинской валюты, в результате чего он опустился намного ниже согласованного с МВФ фундаментального уровня.
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