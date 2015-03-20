Украина может смягчить и даже отменить дополнительные пошлины на импорт

До окончания срока действия дополнительных пошлин в правительстве намерены поднять вопрос об их отмене или уменьшении.

Как сообщает Европейская правда, об этом в ходе юридической конференции "Соглашение об Ассоциации: для всех и для каждого" заявил советник премьер-министра Украины Валерий Пятницкий.

"Как вы знаете, максимальное действие этих пошлин - один год. Однако если ситуация с платежным балансом стабилизируется, правительство готово рассмотреть вопрос их досрочной отмены", - отметил он.

"Более того, возможен вариант с их если не снятием, то смягчением", - добавил Пятницкий.

Впрочем, он отметил, что сейчас правительство настроено на рассмотрение вопроса целесообразности этих пошлин на комитете ВТО. Это заседание, по словам Пятницкого, состоится 28 апреля.

Информацию о возможности досрочной отмены дополнительных пошлин также подтвердил исполняющий обязанности президента Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

"Если вынести за скобки вопрос правомерности введения этих пошлин, остается еще один вопрос - их экономического эффекта", - отметил он.

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"Мы не ставим под сомнение необходимость стабилизировать платежный баланс, но одновременно подчеркиваем - существуют экспортно ориентированные области, где себестоимость продукции зависит от импортного сырья", - добавил Качка.

"Позиции этих отраслей на внешних рынках очень пострадали после введения этих пошлин", - подчеркнул он.

"Мы неоднократно поднимали вопрос и с председателем НБУ и министром финансов - главными сторонниками введения этих пошлин, и получили от них ответ о возможности досрочной отмены их действия", - подчеркнул Качка.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 28 декабря 2014 года приняла закон о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн.

В феврале т.г. Кабмин ввел эти пошлины, которые должны действовать до конца 2015 года. При этом дополнительный сбор не касается критического импорта.