Юго-Западной железной дороге на время проверки назначили нового руководителя

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначила временно исполняющим обязанности начальника Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Виталия Таргонского на период проведения проверки предприятия.

Заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на пресс-конференции, что вместо уволенного Ивана Федорко «Укрзализныця» назначила первым заместителем начальника магистрали Таргонского, занимавшего должность начальника службы перевозок, который по факту будет руководить предприятием.

«В настоящее время «Укрзализныця» уже назначила первого заместителя начальника Юго-Западной железной дороги и готовит ряд других кадровых решений, которые полностью обеспечат бесперебойность и стабильность работы предприятия», - сказал Омелян.

Он также подчеркнул, что действия "Укрзализныци" находятся в рамках ее полномочий, поскольку устав Юго-Западной железной дороги предусматривает право железнодорожной госадминистрации принимать кадровые решения относительно заместителей начальников железной дороги, главного инженера, начальников дирекций железнодорожных перевозок и начальника финансово-экономической службы.

При этом замминистра добавил, что никаких других увольнений на Юго-Западной магистрали не планируется, и подчеркнул, что ведомство готово к диалогу с работниками предприятия.

«Министерство инфраструктуры однозначно заявляет, что никаких увольнений, кроме проведенных, не планируется, в частности, никаких увольнений начальников дирекций и других руководителей ЮЗЖД», - сказал Омелян.

Читайте такжеЮго-Западная железная дорога отказалась подчиняться "Укрзализныце" и увольнять руководство

Как сообщал УНИАН, 4 марта Кабмин отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

19 марта исполняющий обязанности генерального директора "Укрзализныци" Максим Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.

В частности, Бланк уволил первого заместителя начальника ЮЗЖД Ивана Федорко, главного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта аппарата по безопасности движения поездов и автотранспорта предприятия Виктора Дзюника, главного инженера – первого замглавы ЮЗЖД Владимира Осовика, замначальника магистрали по подвижному составу и материально-техническому обеспечению Ивана Антонюка, директора ЮЗЖД по финансовым и экономическим вопросам Сергея Горилея, начальника финансово-экономической службы железной дороги Ирину Василюк, а также директора предприятия по строительству Александра Погребного.

В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.