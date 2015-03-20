В проблемные банки «Киевская Русь» и «Астра Банк» ввели временные администрации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил временных администраторов «Астра Банка» и банка «Киевская Русь», сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, временные администрации введены в банки с 20 марта по 19 июня. Временным администратором банка «Киевская Русь» назначен Александр Волков, «Астра Банка» - Вадим Кононец.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 19 марта признал неплатежеспособными банк «Киевская Русь» и «Астра Банк».

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Справка УНИАН. Банк «Киевская Русь» (Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка по данным НБУ является Виктор Братко.

«Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Основной акционер «Дельта Банка» Николай Лагун 19 сентября 2013 года приобрел контрольный пакет акций «Астра Банка».