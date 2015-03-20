«Укрнафта» не нарушала сроки выплаты дивидендов – заявление компании

Об этом говорится в заявлении «Укрнафты», размещенном на корпоративном сайте.

«Выплата дивидендов осуществляется ПАО «Укрнафта» в сроки, установленные решением общего собрания акционеров, а именно к 10 апреля 2015 года. Таким образом, о нарушении срока выплаты дивидендов за 2011-2013 гг. в настоящее время говорить неправомерно. Вместе с тем обращаем внимание, что 120 млн грн. из указанной суммы уже поступило в Государственный бюджет Украины», - говорится в сообщении компании.

В компании напомнили, что на общем собрании акционеров в октябре 2014 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности «Укрнафты» в 2011-2013 годах в сумме 3,799 млрд грн.

Кроме этого в компании уточнили, что в период с 2003 по 2014 годы было проведено 17 общих собраний акционеров «Укрнафты».

«В период с 2004 по 2014 годы общим собранием акционеров ПАО «Укрнафта» были приняты решения о распределении прибыли предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2003-2013 годов на общую сумму 13 110 826 862,70 грн.», - подчеркивают в компании.

«Поскольку 50% + 1 акция уставного капитала ПАО «Укрнафта» принадлежит Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», то на долю государства приходится большая часть данной суммы», - добавили в компании.

В компании сообщили, что по состоянию на 20 марта 2014 года по результатам деятельности 2003-2010 годов уже осуществлена ​​выплата дивидендов на сумму 9,093 млрд грн., из которых 4,656 млрд грн. пришлось на долю акций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», следовательно, деньги поступили в госбюджет Украины.

«За период 2010-2014 годов не было случаев срыва или блокировки Обществом или его акционерами проведения ни одного Общего собрания акционеров. В указанный период сборы проводились 5 раз», - отмечают в компании.

Также, согласно сообщению компании, «Укрнафта» считает целесообразным рассматривать вышеуказанные показатели по сравнению с показателями предприятий, деятельность которых осуществляется под полным контролем государства.

«Отраслевые эксперты и журналисты, давая оценку действиям менеджмента ПАО «Укрнафта» и Общества в целом, должны были бы учитывать вышеуказанное и провести определенные параллели и воздержаться от выводов об Общество, которые не основываются на конкретных фактах», - подытожили в компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 марта приняла закон о снижении кворума для всех акционерных обществ – 50+1 акция вместо 60+1 акция.

Считается, что этот закон направлен против «Укрнафты».

Для скорейшего прохождения документа в стенах парламента некоторые депутаты использовали недостоверную информацию о том, что миноритарные акционеры срывают собрания акционеров «Укрнафты» с целью недопустить выплаты дивидендов.

Справка УНИАН. «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. В уставном капитале компании государство владеет 50% +1 акция.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.