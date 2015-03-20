Гривня на межбанке сегодня укрепилась до 23,25 за доллар

В пятницу, 20 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,75/23,25 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5380/25,0770 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3790/0,3870 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,1384 грн/долл., к этому часу было заключено 232 соглашения на 163,20 млн долл.