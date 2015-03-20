Украина возьмет кредит на 200 миллионов канадских долларов

Кабинет министров Украины в рамках выполнения программы привлечения внешних заимствований, заложенных в государственном бюджете на 2015 год, намерен привлечь кредит в размере 200 млн канадских долларов (158 млн долл. США) сроком на 5 лет под 3% годовых с выплатой процентов каждые полгода.

Об этом говорится в постановлении правительства №111, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Источник привлечения кредита в документе не указывается. В то же время, источником погашения кредита определен госбюджет. Ответственным за привлечение кредита определено Министерство финансов Украины.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2015 год предусматривает привлечение государственных заимствований в размере 293,836 млрд грн. Внутренние заимствования предусмотрены в размере 112,866 млрд грн, внешние — 180,970 млрд грн, или 11,5 млрд долл. по курсу Национального банка Украины. 279,678 млрд грн займов предусмотрено по общему фонду госбюджета, 14,157 млрд грн — по специальному.

Объем погашения государственного долга в госбюджете на 2015 год оценивается в 158,88 млрд грн, в том числе внешнего - 97,6 млрд грн, внутреннего - 61,270 млрд грн.