Турция и Украина хотят значительно нарастить торговый оборот до 2017 года

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

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"10 лет назад торговый оборот между нашими государствами составлял $1,3 млрд. По состоянию на конец 2014 года эта сумма увеличилась до $6 млрд. Мы с господином президентом (Порошенко) достигли еще одной договоренности в этом вопросе, и эта договоренность заключается в следующем: мы хотим, чтобы эта цифра к концу 2017 года составила $10 млрд, а к концу 2023, соответственно, $20 млрд", - подчеркнул турецкий президент.