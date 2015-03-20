Яресько призвала США увеличить финансовую помощь Украине

"Украине нужна большая и глубокая финансовая поддержка США. Все начинается со стабилизации банковской системы. Ничего не может функционировать без банковской системы, которая является сильной. И нам сейчас необходимо усилить ее", - сказала министр во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, передает радио "Свобода".

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"Думаю, что для этого в США есть разные инструменты. Мы благодарны за вещи, которые мы уже получили, но думаю, для нашей экономики нужно больше", - сказала Наталия Яресько.

В феврале во время визита в Киев госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон гарантирует предоставление Киеву кредита на сумму $1 млрд для нужд правительства и готовы гарантировать предоставление Украине дополнительного кредита в размере еще $1 млрд при условии проведения реформ. Ранее США предоставили финансовую помощь в размере $16 млрд для нужд Донбасса.