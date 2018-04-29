Баланс недели: падение экономики, атака на "Укртранснафту" и латание дорог

Государственная служба статистики на минувшей неделе опубликовала данные о динамике промышленного производства с начала года. И они ожидаемо оказались негативными. Так, в январе-феврале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства составил 21,7%. Таким образом, украинская промышленность в 2015 году продолжает стагнировать и тянуть экономику вниз.

Наибольшее падение в феврале 2015 года к февралю 2014 года зафиксировано в добыче каменного и бурого угля - 61,7%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 28%, производстве мебели - 29,4%, металлургии - 27,6%, фармацевтике - 27,6%, химической промышленности - 24,2%, машиностроении - 21,7%.

По словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, ускорение спада промпроизводства в феврале вызвано январским ухудшением динамики спада производства металлургии до 28% с 19%. Эксперт предположила, что спад в металлургии связан с очередной эскалацией военных действий на востоке.

В то же время Белан отметила, что производство в машиностроении выросло на 27% по сравнению с январем, сократив темпы падения с 33% до 22% в годовом выражении.

«Это может быть частично связано с активизацией работы предприятий оборонной промышленности и связанных с ней производств. Динамика других ключевых отраслей не претерпела существенных изменений», - сказала она.

Кроме того, первые месяцы 2015 года продемонстрировали снижение и еще ряда ключевых показателей экономической активности. В первую очередь, оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2015 года снизился на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 139,965 млрд грн. Это - очень важный показатель, поскольку торговля первой реагирует на спад деловой активности.

Белан считает, что оборот розницы - уже на дне. Ее мнение косвенно подтверждают и данные о дефиците внешней торговли товарами в январе, который составил 25,1 млн долл., что в 7 раз ниже показателя дефицита за январь 2014 года - 183,1 млн долл.

По мнению Белан, вероятность постепенного восстановления экономики в 2016 году остается высокой. «Мы ожидаем, что промпроизводство в 2016 году увеличится на 3,0%, а ВВП вырастет на 1,5%», - прогнозирует эксперт.

Инфраструктурный коллапс и дорогая вода

Минувшая неделя была важной и с точки зрения оперативного латания дыр в украинской инфраструктуре. Правительство вдруг вспомнило, что дороги требует ремонта, а границы – обустройства. В частности, премьер-министр Арсений Яценюк в ходе заседания правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям поручил Государственному агентству автомобильных дорог («Укравтодору») срочно использовать выделенный из бюджета 1 млрд грн на ремонт дорог.

«Минимум миллиард, который выделен «Укравтодору», нужно использовать сейчас на ремонт дорог. Он (миллиард) должен быть незамедлительно использован. И я прошу министра (инфраструктуры Андрея Пивоварского) взять этот вопрос на личный контроль», - сказал Яценюк.

По словам премьера, использование этих средств позволит довести сеть автомобильных дорог страны до относительно безопасного уровня.

«Министерству финансов я даю поручение ускорить перечисление средств. Средства есть. А вас (министра инфраструктуры) прошу незамедлительно дать указание по использованию средств и особенно прошу наладить вопрос контроля использования средств, потому что вы знаете, что у нас 10 ям залатали, на 100 ям списали. Тут ничего не поменялось, а должно измениться», - подчеркнул глава правительства.

Директор консалтинговой компании William invest expert Виктор Медведь считает, что выделенных средств будет достаточно лишь для поддержания текущего уровня аварийности. «Выделяемые на сегодняшний день денежные средства направляются на поддержку текущей степени аварийности. Чтобы сделать капремонт дорог этого объема, нужно минимум 850 млрд грн по старым технологиям, а с учетом четырех полос и современных развязок - нужно 1,7 трлн грн», - сказал Медведь.

По его словам, нехватка средств на инфраструктуру в значительной мере обуславливается необходимостью финансирования военных проектов, среди которых важным является обустройство границ.

В ходе очередного заседания правительства премьер объявил о необходимости выделения на обустройство государственных границ 865 млн грн. Указанные средства будут использованы для строительства фортификационных сооружений и реализации других проектов по обеспечению безопасности.

«Нам необходимо срочно приступить к строительству линии безопасности. Общий объем финансирования строительства этой линии безопасности составляет 865 млн грн. Правительство сегодня по неотложной процедуре принимает решение о выделении из резервного фонда 865 млн грн для строительства фортификационных сооружений, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и обеспечить безопасность на всей территории границы», - сказал Яценюк.

Еще одной важной новостью недели стало то, что, несмотря на изношенные теплотрассы и зачастую плохой уровень предоставления услуг водоснабжения, тарифы на горячую воду для населения с 1 апреля вырастут на 55–57%.

«Отопление вырастет где-то на 73%, а вода (горячая – УНИАН) на 55-57%», - сказала начальник управления экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) Наталья Хоцяновская.

Также Хоцяновская отметила, что стоимость холодной воды вырастет в среднем на 25% в связи с увеличением расходов на электроэнергию.

Остается лишь надеяться, что выделенные средства и повышение тарифов помогут вывести украинскую инфраструктуру на новый качественный уровень.

Кто напал на «Укртранснафту»

Украина в прошлом году объявила абсолютную приверженность курсу на евроинтеграцию, результатом чего стало подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Но евроинтеграция означает не только снижение торговых барьеров и увеличение взаимосвязанности экономик, но и применение цивилизованных практик в управлении государственными компаниями.

Между тем, события со смещением действующего руководителя госпредприятия, являющегося ключевым оператором по транспортировке нефти в стране, и проникновение неизвестных людей на территорию этого предприятия под предлогом вручения его руководителю решения об отстранении от должности, абсолютно не отвечают заявленным цивилизованным стремлениям Украины.

Началась история 19 марта, когда «Нафтогаз», контролирующий 100% акций «Укртранснафты», якобы объявил о решении наблюдательного совета госкомпании, которым Александр Лазорко должен быть отстранен от исполнения обязанностей председателя правления «Укртранснафты». Хотя действующий контракт с ним заканчивается в конце лета, и разорвать его можно лишь в случае совершения им преступления или нанесения ущерба государству.

«До сегодняшнего дня никакой служебной проверки «Нафтогазом Украины» не осуществлялось, и претензий ко мне со стороны отраслевого министерства (Минэнергоугля) и руководства НАК не было», - заявил Лазорко.

Также глава «Укртранснафты» отметил, что за смещением могут стоять интересы к активам компании и средствам, которые были аккумулированы на ее счетах.

«Сегодня более 2 млрд грн находится на счетах компании. Прибыльная компания, и я, руководя ею, постоянно усовершенствую ее работу… Такая позитивная деятельность всегда вызывает, как минимум, желание каких-то групп влезть на это предприятие, на эту должность и сесть на эти потоки, на эти деньги, которые мы на сегодня имеем», - сказал Лазорко.

По его словам, у госкомпании на сегодняшний день полностью отсутствуют кредитные обязательства, а ее чистая прибыль по итогам 2014 года составила более 800 млн грн, из которых планировалось 50% в качестве дивидендов перечислить «Нафтогазу», владеющему 100% акций предприятия.

«У компании нет кредитов. Последний был погашен в 2013 году, и никогда за 6 лет ни копейки не взял кредитов. Принимал компанию - было 27 млн долл. (на счетах ), сейчас 65 млн евро на депозитах, 6,3 млн долл. и около 300 млн грн», - сообщил Лазорко.

Кроме того, он отметил, что в последнее время в компании был оптимизирован штат, а процедуры закупок проводились лишь по реальным тендерам, что давало возможность приносить прибыль государству.

В связи с происходящим необходимо помнить, что практика тасования руководства предприятий в угоду тем или иным группам влияния – наследие прошлого, в котором Украина была частью «русского мира». И если уж наша страна выбрала европейскую модель развития, то следовать ей стоит в полной мере.

Максим Шевченко (УНИАН)