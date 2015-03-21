Украина рассчитывает провести инвестиционную конференцию 28 апреля

Украина рассчитывает 28 апреля провести большую инвестиционную конференцию, отдельным блоком которой станет вопрос привлечения средств для восстановления Донбасса, сообщил в эфире одного из телеканалов советник премьер-министра Украины Данил Лубкивский.

«28 апреля планируется большая международная конференция в поддержку Украины, где есть отдельный блок, который касается переселенцев, Донбасса, и где будет звучать тема Крыма", - сказал Лубкивский.

При этом он уточнил, что задачей конференции станет привлечь прямые инвестиции для реализации конкретных проектов, а объем запрашиваемой помощи для Донбасса может составить до 1,5 млрд долл.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус отмечал, что Украина, вероятнее всего, проведет две инвестиционных конференций в поддержку реформ вместо ранее планировавшейся донорской конференции. Мероприятия пройдут в апреле-мае и осенью – с наступлением благоприятной конъюнктуры.

При этом Абромавичус отмечал, что пакет проектов для инвесторов уже наработан большой. «У нас уже очень большой перечень – по Минагропроду, Минэнергоугля, Мининфраструктуры. Это порядка 7,5 млрд долл. Пока мы этот перечень не публикуем. Но мы выбираем время, когда показать проекты. Инвестору можно показать проект один раз. Если показать этот проект тогда, когда инвестору не интересно, то второй раз с этим же проектом к инвестору идти не стоит. Поэтому по проектам, возможно, есть смысл прийти в начале осени», - сказал Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, идея проведения донорской конференции в поддержку Украины была впервые высказана летом 2014 года. Первоначально планировалось провести конференцию в декабре 2014 года. Однако позднее дата проведения менялась на январь 2015 года и затем на апрель 2015 года.