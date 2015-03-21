Яресько хочет наказать руководителей обанкротившихся банков

Министр финансов Украины Наталия Яресько призывает привлекать к ответственности банкиров, которые руководили банками, и своими действиями, в том числе с признаками мошенничества, повлекли банкротство финансовых учреждений.

Об этом она сказала во время интервью для программы деловых новостей "Squawk Box" международного телеканала CNBC, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В Украине банки становились банкротами, поскольку их владельцы или руководство занимались мошенничеством, преступной деятельностью, и сами приводили эти банки к банкротству. Такие банкиры должны быть привлечены к ответственности", - цитирует министра пресс-служба.

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При этом Яресько отметила, что наведение порядка в банковской сфере должно происходить одновременно с общим процессом борьбы с коррупцией, которую объявило правительство.

«В Украине существует большой общественный запрос по борьбе с коррупцией. Для скорейшей реализации этой задачи правительство уже осуществило несколько важных шагов. В частности, избавилось от посредников в торговле газом, распространяет использование систем электронных закупок в государственных органах, разрабатывает конкретные шаги по реформированию государственных предприятий, чтобы сделать их деятельность более прозрачной и эффективной», - подчеркнула Яресько.

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По ее словам, изменения и реформы позволят улучшить инвестиционный климат в Украине и обеспечить стабилизацию, а затем – возобновление роста украинской экономики. Яресько поблагодарила правительство США, руководство МВФ и правительства стран Большой семерки за поддержку Украины.